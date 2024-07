CATANIA – Sono entrate nel vivo al PalaCatania le gare del campionato italiano di “freestyle”, specialità tra le più spettacolari del pattinaggio, la cui conclusione è fissata per il 14 luglio. Sono 407 i partecipanti in rappresentanza di 59 squadre. Oggi le gare di “Battle”, domani quelle di “Slide”, venerdì il “Free jump”. Sabato la carovana rotellistica si trasferirà su piazza Franco Battiato, ex Nettuno, per la specialità “High jump”. Domenica, ancora su piazza Franco Battiato, le gare del “Roller cross”.