Catania, caccia ai posteggiatori: la polizia ne scova 10

CATANIA – La polizia di Catania ha sorpreso 10 pregiudicati impegnati a fare i posteggiatori in zona mare. Lungo il viale Kennedy sono stati fermati un 56enne, un 28 anni e un 31enne di Mascalucia, mentre altri 4 sono stati colti sul fatto in viale Ruggero di Lauria: per loro (tre catanesi di 22, 23 e 26 anni e un residente a Misterbianco di 55 anni) è stata accertata anche la violazione della misura del Dacur che impone il divieto di frequentare le zone in cui già in passato sono stati sorpresi. Gli altri tre parcheggiatori sono un 44enne e un 41enne pizzicati in viale Alcide De Gasperi, e un 51enne in via Dusmet.