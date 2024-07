“Ma quali turisti in fuga, gli arrivi negli aeroporti sono da record”

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani si scaglia contro “le recenti campagne di stampa strumentali e allarmistiche, sia a livello internazionale che nazionale, che dipingono turisti in fuga dalla Sicilia per l’emergenza idrica”. Secondo il governatore queste notizie “sono sconfessate da dati oggettivi. Le parole degli operatori turistici sono la smentita più efficace, assieme ai dati sugli arrivi negli aeroporti dell’Isola che segnano un vero e proprio record”.

“È fondamentale – ha aggiunto Schifani – che il pubblico riceva informazioni precise e accurate, e che si eviti di alimentare campagne sensazionalistiche che mirano a creare inutili preoccupazioni. I turisti possono venire in Sicilia con assoluta tranquillità, senza timori di sorta per la disponibilità dell’acqua. Nessuno nasconde che stiamo affrontando un periodo di siccità con pochi precedenti, ma il governo della Regione sta profondendo ogni sforzo per garantire la disponibilità idrica, facendo fronte agli errori e alla mancanza di programmazione del passato”.