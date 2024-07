CATANIA – Durante un servizio di pattugliamento stradale, in via mons. Domenico Orlando la polizia di Catania ha notato un’auto parcheggiata in strada ma con la targa anteriore assicurata con del nastro adesivo, anziché con le canoniche clip. Gli agenti hanno approfondito i controlli, scoprendo che la targa era contraffatta e che la macchina era stata rubata pochi giorni prima. Probabile fosse destinata al “cavallo di ritorno” o all’asportazione di pezzi per la vendita nel mercato illegale. In ogni caso è stata restituita al legittimo proprietario, che ha manifestato la propria gratitudine ai poliziotti.