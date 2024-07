A Catania la creatività del posteggiatore san Pietro

CATANIA – Una pattuglia di carabinieri di Catania ha sorpreso in via Beato Bernardo un 51enne proprio mentre stava chiedendo denaro ad alcuni automobilisti intenti a posteggiare le loro auto in aree di parcheggio comunale. E’ stato osservato per alcuni minuti, durante i quali i militari hanno visto che riceveva le chiavi delle macchine per spostarle, se parcheggiate in doppia fila, quando si fosse liberato qualche spazio. Tuttavia, non potendole metterle negli stalli previsti, perché non munite del previsto biglietto, il posteggiatore ha dato il via ad una vera e propria sosta selvaggia, sistemandole sul marciapiede, sulle strisce pedonali e anche davanti ai passi carrabili o a quelli per i disabili. Un parcheggiatore “di fiducia”, insomma, che in un parcheggio pubblico si comportava come se fosse privato. Per lui, che era stato già beccato altre 4 volte, è scattata la denuncia.