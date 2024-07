“Bruciati vivi nel canile lager catanese”

CATANIA – Stop animal crimes Italia, Movimento animalista e ambientalista, ha reso noto di aver presentato alla Procura di Catania una denuncia dopo aver ricevuto “più segnalazioni di numerosi cani, alcuni dei quali debilitati, tenuti all’interno di una proprietà a Milo dove per un incendio lo scorso anno molti sono morti. Abbiamo recentemente documentato la presenza di numerosi animali dentro i box, ma anche di una montagna di rifiuti accatastati nel terreno in questione, cavi elettrici penzolanti e i resti dei cani bruciati vivi lo scorso anno dall’incendio”.

“La morte dei numerosi cani provocata dall’incendio – afferma il movimento – non è mai emersa e nessuno è stato denunciato e indagato. Non capiamo a che titolo molti cani siano da anni e tenuti in questa proprietà, chi li nutre e se vengono curati”.