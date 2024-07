MESSINA – L’83enne Caterina Sciotto è morta al Piemonte a Messina. Era stata investita mentre attraversava la strada con un parente questa mattina in via La Farina. Il parente è rimasto illeso, mentre l’anziana è apparsa subito in gravi condizioni. Alla guida dell’utilitaria c’era una donna di 84 anni che è sotto choc.