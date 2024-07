Alt alla Plaia: e il guidatore barcolla e balbetta

CATANIA – In viale Kennedy i carabinieri hanno fermato un 20enne catanese che stava transitando a bordo della sua Peugeot 206. Il ragazzo sin dalle fasi iniziali del controllo, avvenuto a tarda notte, ha evidenziato i classici sintomi di chi abusa di alcolici, come un andamento incerto e barcollante e difficoltà a esprimersi correttamente, a causa della bocca “impastata”. L’etilometro ha poi confermato ciò che i carabinieri avevano già compreso: il ventenne aveva un tasso alcolemico pari a 1,77 grammi per litro, superiore alla soglia di 0,8 g/l prevista dal codice della strada. Per questo motivo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente, oltre al sequestro della macchina.