Catania: si fuma uno spinello in questura

CATANIA – Stava aspettando di formalizzare una denuncia e ha pensato bene di accendere e fumare uno spinello nella sala d’attesa dell’ufficio della questura di Catania. A rendersi protagonista di questo singolare episodio è stato un uomo di 35 anni che voleva segnalare lo smarrimento dei documenti. Gli è stato chiesto di attendere qualche istante e lui ha deciso di ingannare l’attesa fumando. Il gesto però non è passato inosservato, anche a causa del forte odore di marijuana. Alla richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, il giovane ha ammesso candidamente di aver fumato lo spinello, come pure ha confessato di avere in una delle tasche dei pantaloni una piccola quantità di marijuana per uso personale. E’ stato così segnalato alla prefettura e multato.