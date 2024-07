Al lido della scogliera sporcizia e carne irregolare

CATANIA – In un noto lido della scogliera di Catania in cui si tengono serate danzanti e attività di ristorazione la polizia ha scoperto diverse irregolarità. La posizione dei due disk jockey è al vaglio dell’ispettorato del lavoro, così come di una persona per una sospetta attività abusiva di addetto alla sicurezza. Riscontrate dal personale dell’Asp carenze igienico sanitarie che hanno portato a una multa di 1.000 euro per il titolare. Sequestrati inoltre 9 kg di carne suina, bovina e ovina conservata senza l’indicazione della data di congelamento. Da verificare anche l’uso promiscuo di alcune aree del locale, destinate al ballo e alla somministrazione di alimenti e bevande.