COMISO (RAGUSA) – Un operaio è morto questa mattina intorno alle 11 all’interno di un’azienda vinicola lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte. Il 53enne Antonino Giompiccolo era dipendente della cantina ed è uscito nel piazzale per aiutare un tir nella manovra, ma il mezzo pesante lo ha investito e travolto con le ruote posteriori. Inutili i soccorsi. Nel piazzale non ci sono telecamere e non ci sono testimoni.