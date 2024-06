Vip, elicottero e resort: per Diletta è l’ora del sì

“La prima volta che ci andai dissi ‘io mi sposerò qua’”. L’aveva annunciato e domani lo farà. Diletta Leotta, presentatrice catanese, sta per sposare il calciatore tedesco Loris Karius. Per la cerimonia è stato scelto il Therasia Resort di Vulcano, nelle Eolie: lì stanno arrivando i 160 invitati, tra i quali ovviamente numerosi vip (GUARDA LE FOTO). Ci saranno Elodie, grande amica della sposa e nell’occasione damigella, Michelle Hunziker, Chiara Ferragni, Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio, la campionessa catanese di scherma Rossella Fiamingo col fidanzato nuotatore Gregorio Paltrinieri, la testimone di nozze Eleonora Berlusconi. L’arrivo degli sposi è previsto in elicottero.