Carabiniere e avvocato finti, ma la truffa fallisce

MILITELLO ROSMARINO (MESSINA) – Una truffa e una rapina ai danni di un’anziana a Militello Rosmarino sono state sventate dai carabinieri di Sant’Agata di Militello, che hanno arrestato due persone. I truffatori hanno agito con astuzia, sfruttando la paura e la premura di una donna per estorcerle denaro e oggetti di valore. La prima mossa è stata una telefonata da parte di un finto carabiniere che ha informato la donna di un incidente stradale in cui era coinvolto suo figlio. Subito dopo si è presentato un falso avvocato che, assieme al complice, ha convinto la donna a consegnare loro i suoi gioielli come mezzo per risolvere la questione e far liberare il figlio.

L’anziana, insospettita, ha tentato di rientrare in casa quando uno dei malviventi le ha strappato di mano il sacchetto con i gioielli e si è dato alla fuga con il complice a bordo di un’utilitaria. L’anziana ha immediatamente allertato i carabinieri che, grazie a una serie di indagini e all’aiuto di alcuni testimoni, sono riusciti a rintracciare i due truffatori: uno è stato arrestato a Militello Rosmarino, mentre l’altro è stato intercettato ad Alcara Li Fusi mentre si trovava a bordo di un autobus diretto a Messina. I due uomini avevano precedenti penali.