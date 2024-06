Trema e suda: beccato a Catania con la cocaina

CATANIA – Un pusher catanese di 50 anni è stato sorpreso con 51 grammi di cocaina. I carabinieri lo hanno fermato in via Gelso Bianco, nel quartiere di Librino, mentre era a bordo della sua Fiat Punto. Il pregiudicato ha manifestato evidenti segnali di insofferenza, tanto da presentare tremore alle mani, difficoltà a parlare ed eccessiva sudorazione. Immediata la perquisizione: ben nascosta, sopra la pedaliera dei comandi dell’auto, una custodia per occhiali in pelle di colore nero al cui interno c’era un pacchetto con 51 grammi di cocaina; più o meno 250 dosi, del valore di circa 4.000 euro.