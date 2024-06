BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno scoperto un’officina meccanica totalmente abusiva. Il 42enne che aveva trasformato un garage di sua proprietà è stato denunciato anche per gestione illecita di rifiuti non autorizzati. Infatti i militari hanno trovato prodotti di scarto tra cui solventi e lubrificanti, che il meccanico non era nelle condizioni di smaltire adeguatamente. L’officina è stata sequestrata.