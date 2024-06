Scontro tra scooter: Salvatore muore a vent’anni

AGRIGENTO – Un ventenne di Favara, Salvatore Vetro, è morto durante la notte dopo un incidente stradale fra scooter lungo viale Delle Dune a San Leone. Subito soccorso, così come gli altri tre feriti di 23, 28 e 32 anni, e portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Due degli altri tre feriti, anche loro di Favara, erano in codice rosso e uno in giallo. Il più grave è il 32enne, definito in condizioni gravissime. Il ventottenne è stato spostato con elisoccorso a Caltanissetta: ha riportato la frattura di una vertebra principale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.