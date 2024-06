Beach soccer, Coppa Italia al Catania Fc

Un grande derby, tutto catanese, con la Coppa Italia in palio. Davanti ai 1.200 spettatori presenti al beach stadium di Torre Faro di Messina, il Catania Fc vince il suo primo trofeo superando per 5-4 dopo l’extra time i campioni in carica del Catania Bs.

Partita bellissima, un compendio del miglior beach soccer al mondo. Al di là del risultato il pubblico ha potuto apprezzare due squadre coraggiose e dotate di tanta fantasia, due gruppi solidi che hanno onorato la sfida grazie ai lampi di classe dei tanti campioni presenti sulla sabbia. A Messina c’erano beachers nazionali provenienti da tutto il mondo, non poteva essere una finale banale, e non lo è stata.

Il Catania Bs ha provato a scappare nel primo tempo, ma il Catania Fc è rimasto aggrappato al match e ha rimesso sul pari la gara nell’ultima frazione. Nel tempo supplementare è stato Camillo Augusto a trovare la deviazione vincente sul tiro del portiere Gean Pietro. Ennesima grandissima prova dei campioni verdeoro Eudin (doppietta) e Bruno Xavier (un centro) che hanno marchiato a fuoco una finale per l’ennesima volta dimostrando lo spirito vincente. Il gol che ha rimesso tutto in equilibrio l’ha segnato il campione lusitano Jordan.

Il Catania Bs ha sfiorato la sua settima Coppa Italia, persa per questione di centimetri. Be Martins, rimasto a secco fino alla finale, ha firmato una splendida doppietta nei momenti importanti del match ma non è bastato. Anche Farinha si è sbloccato all’ultimo atto mentre l’immenso difensore del Brasile Catarino ha segnato il suo terzo gol nella competizione.

CATANIA BS-CATANIA FC 4-5 dts (2-1; 1-1; 1-2; 0-1)

Catania Bs: Rafael Padilha, Giordani, Campagna, Josep Jr, Barbagallo, Caique, De Nisi, Costa, Catarino, Farinha, Be Martins, Percia Montani. All. Fabricio Santos

Catania Fc: Gean Pietro, Giuffrida, Miola, Bruno Xavier, Del Duca, Palazzolo, Caltabiano, Randis, Di Benedetto, Jordan, Eudin, Camillo Augusto. All. D’Amico

Arbitri: Longo di Paola, Pedarra di Foggia e Bottalico di Bari

Reti: 1’ pt Catarino (D), 10’ pt Farinha (D), 12’ pt Eudin (C); 6’ st Bruno Xavier (C), 9’ st Be Martins (D); 2’ tt Eudin (C), 7’ tt Be Martins (D), 8’ tt Jordan (C); 2’ ts Camillo Augusto (C)