RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 25enne per detenzione ai fini di e spaccio di stupefacenti. I militari hanno notato il giovane in ‘modalità palo’, nel cuore della notte, in via Duca del Mare, all’incrocio con corso Italia, vicino a un distributore automatico di bevande e alimenti. Lo hanno riconosciuto perché già gravato da precedenti penali e spesso trovato in compagnia di esperti pusher. Bloccato e perquisito, nella tasca del giubbotto gli hanno trovato un bilancino di precisione e negli slip due involucri contenenti crack e cocaina. Nel marsupio, invece, c’erano 255 euro. Il 25enne è stato posto ai domiciliari.