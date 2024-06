Fugge dai finanzieri e si schianta

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha arrestato un un cinquantenne messinese, con precedenti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusiva di armi e reati contro la persona. I militari di Acireale hanno notato un veicolo che si muoveva in maniera insolita, ripetendo costantemente lo stesso percorso, fino al casello autostradale dove hanno fermato il conducente, invitandolo a fermarsi. Quest’ultimo ignorando l’ordine ha accelerato in direzione del Comune di Aci Castello, scatenando un inseguimento culminato con lo schianto della vettura.

Successivamente all’incidente, il conducente ha abbandonato il veicolo per cercare di fuggire a piedi. Prontamente bloccato, è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica contenente oltre 100 grammi di una sostanza bianca, rivelatasi cocaina dalle analisi di laboratorio, e separatamente di una boccetta contenente circa 2,5 ml di prodotto liquido. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’uomo non aveva mai conseguito alcuna patente di guida e non era la prima volta che veniva sorpreso a guidare senza il documento.