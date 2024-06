Per superare l’esame di guida il trucco è nei vestiti

RAGUSA – Tentano di truccare l’esame per la patente di guida chiedendo “l’aiuto da casa”. Nonostante l’originale stratagemma congegnato, alcuni dei partecipanti all’esame sono stati scoperti e denunciati dagli agenti della polizia stradale di Ragusa. Utilizzando un sofisticato strumento audio-video cucito nei vestiti, composto da una telecamera a forma di bottone per t-shirt, nascosta e collegata a uno smartphone con connessione wifi, chiedevano suggerimenti all’esterno per ottenere le risposte esatte durante gli esami teorici per il rilascio della patente di guida negli uffici della motorizzazione di Ragusa. Sono scattate le denunce, la strumentazione è stata sequestrata.