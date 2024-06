CATANIA – La polizia di frontiera di Catania, in servizio nell’aeroporto di Catania, ha individuato un passeggero 50enne in possesso di cinque cartucce, inesplose, di grosso calibro, nascoste nel bagaglio. Il 50enne, in attesa di intraprendere un viaggio aereo diretto in un Paese europeo, sottoponendosi ai controlli di sicurezza, è stato trovato in possesso delle cartucce, senza giustificarne il possesso. Il passeggero è denunciato.