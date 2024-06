Nell’auto hashish per due milioni di euro

VITTORIA (RAGUSA) – E’ stato colto in flagranza con 108 chili di hashish a bordo di un’Audi Q3 a noleggio un 45enne pluripregiudicato di Vittoria, residente da anni a San Donato Milanese, arrestato dai poliziotti di Ragusa e del commissariato di Vittoria. L’Audi è stata fermata per un controllo dagli agenti nei pressi di viale Colonnello Vito Andrea Iannizzotto. Il 46enne si è mostrato subito agitato: perquisendo l’auto sono stati trovati, nascosti nel bagagliaio, tre grossi involucri a forma di parallelepipedo, contenenti 108 kg di hashish, suddivisa in 108 panetti, e 10.000 euro in banconote da 50 euro nascosti dentro un marsupio. Il 45enne è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa. Ingente il valore della droga sequestrata che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.