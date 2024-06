CATANIA – Durante controlli svolti nel fine settimana, gli agenti del commissariato San Cristoforo di Catania hanno ispezionato alcuni bar della zona. I titolari si sono visti contestare diverse violazioni amministrative e svariate irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro, alla Scia non conforme, al lavoro nero, all’igiene (Haccp) e altro. Per i titolari sanzioni per circa 75 mila euro, le attività sono state sospese a tempo indeterminato.