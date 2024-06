Messina, doni in ospedale dalle mogli dei medici

Una donazione di televisori con la finalità di rendere più leggera la permanenza in ospedale dei bimbi ricoverati nel reparto di Neuropsichiatria Infantile (NPI) del Policlinico di Messina. Un contributo reso possibile attraverso l’Associazione Mogli Medici Italiani, guidata dalla presidente Lilly Cavallaro che, insieme alla past president Rosellina Crisafulli e ad altre numerose “ammine”, ha consegnato anche una targa in memoria della benefattrice Emilia Lombardo che, per volontà della signora Lilla D’Andrea Bellinghieri, socia Ammi, ha generosamente donato i televisori per le stanze dei piccoli degenti.

L’Ammi è nata 52 anni fa a Mantova e si occupa di attuare compiti morali, sociali e di diffondere l’educazione sanitaria e la corretta divulgazione della medicina preventiva. In Sicilia è attiva, oltre che a Messina, a Catania, Ragusa, Modica, Caltanissetta, Trapani, Siracusa, Sant’Agata di Militello, Palermo, Paternò e Trapani. Il progetto di questa donazione era stato fortemente voluto e portato a termine nel 2021 dalla Past President Rosellina Zamblera Crisafulli, dal Direttivo, su idea della dott.ssa Arianna Mancini. Presenti alla consegna la direttrice della Npi, prof.ssa Gabriella Di Rosa, il direttore del Dai Materno-Infantile, prof. Carmelo Romeo e la coordinatrice infermieristica, dott.ssa Maria Midiri.