A Nesima fortino di droga e armi sottoterra

CATANIA – Un deposito di droga e armi ben nascosto tra la vegetazione, ma facilmente accessibile in caso di necessità dai malviventi che ne conoscevano l’esatta ubicazione è stato scoperto a Catania dalla polizia durante la perquisizione di un vasto terreno vicino a una piazza di spaccio del quartiere di Nesima. Sottoterra, nascosti in un bidone in plastica sono stati trovati una pistola semiautomatica completa di cinghia, una mitragliatrice semiautomatica, un’arma artigianale – anche questa semiautomatica – assemblata con pezzi di altre armi, tre caricatori con circa cinquanta proiettili e altre scatole piene di munizioni per un totale di circa cento proiettili. Nel terreno gli agenti hanno anche trovato alcuni passamontagna, guanti, una maschera integrale e alcune ricetrasmittenti.

I poliziotti hanno anche sequestrato due buste con 540 grammi di marijuana e 370 grammi di marijuana ‘skunk’ trovati in un furgone abbandonato grazie al fiuto di un cane antidroga. In un’area adiacente al terreno gli agenti hanno scoperto una stalla abusiva che ospitava un pony, motivo per cui è stato chiesto l’intervento dell’Asp veterinaria per una verifica igienico-sanitaria della stalla e per accertare le condizioni di salute dell’animale.



Rintracciato il proprietario, i poliziotti l’hanno denunciato per abuso edilizio e l’uomo è stato diffidato a trasferire il pony in un luogo idoneo alla sua custodia. Sarà la polizia scientifica, dopo gli opportuni controlli, a stabilire se e quando le armi e le munizioni trovate siano state utilizzate per fatti di sangue.