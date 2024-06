Marijuana nell’abito appeso allo scooter

CATANIA – Controlli antidroga della polizia di Catania nel rione San Berillo. Chiuse preventivamente le vie Pistone, Buda e delle Finanze, l’intera area è stata cinturata per consentire ai poliziotti di addentrarsi alla ricerca di droga nella zona spesso protagonista di episodi di spaccio al minuto. Gli agenti hanno infatti trovato, in diversi punti del quartiere, varie bustine contenenti marijuana, hashish e cocaina.



Stavolta, però, la droga non era nascosta solo negli anfratti dei muri e negli edifici abbandonati, così come scoperto grazie al fiuto del cane poliziotto Maui. In un caso, infatti, sono state trovate due dosi di marijuana in un passeggino per bambini. In un altro caso, in un abito classico da uomo, incellofanato e appeso con una gruccia allo sterzo di uno scooter: il cane nel parafango della ruota posteriore ha fiutato altre dosi di marijuana. Lo scooter non è risultato rubato, pertanto, sono in corso accertamenti sul proprietario, residente in quella zona.