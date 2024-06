“Rubano in una villetta”: ladro era nel vano caldaia

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – I carabinieri di Sant’Agata li Battiati hanno scovato e arrestato un 35enne incensurato, di Avola ma residente a Gravina di Catania, per furto aggravato in appartamento. Intorno alle 15 di ieri, al 112 sono arrivate alcune telefonate da parte di residenti di via Cimabue a Massannunziata, frazione di Mascalucia, che segnalavano un furto in atto all’interno di una villetta, il cui proprietario era fuori per lavoro. I militari sono riusciti a intervenire in tempo reale sul posto, sorprendendo il ladro che ha tentato di nascondersi nel vano caldaia dell’abitazione.

Circondata la zona, i carabinieri sono entrati da più punti all’interno della villa, ispezionando tutte le stanze, fino a quando, nel vano tecnico, hanno scovato il 35enne: nello zaino aveva diversi oggetti in rame che erano stati rubati, oltre ad arnesi per lo scasso e alcuni per smontare come uno scalpello, una tronchese, un seghetto, un piccone, una chiave inglese e una a pappagallo. Accanto a lui i carabinieri hanno anche ritrovato un pezzo del radiatore in rame che aveva appena divelto dalla caldaia della casa. Il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari.