L’Italia naufraga? E Catania balla

CATANIA – Si sono ripresi in fretta dalla delusione sportiva i catanesi accorsi a migliaia al Castello Ursino per il Pomeriggio boomer organizzato dal Comune. Prima la sciagurata partita dell’Italia vista sul maxi schermo, poi la parte terapeutica con tutti a ballare fino a notte in piazza Federico di Svevia. Compreso il sindaco Enrico Trantino (GUARDA IL VIDEO). Tutto gratis, con un plotone di dj (Giuffrida, Ruggiero, Ciliberti, Lamiani, Guzzetta, JJ Faro, Firetto, D’Angelo, Tropea, Sapuppo, Scarantino, Villari, Maugeri, Vitale, Gioeni, Vinciguerra) rispolverati dagli anni 80 e 90 quando i ragazzi catanesi passavano i loro pomeriggi tra le due discoteche cittadine McIntosh ed Empire.

