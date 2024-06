Alla deriva un cargo battente bandiera liberiana

MESSINA – No, non era un film di Carlo Verdone. Stamattina delicata operazione di soccorso nello Stretto di Messina, dove una nave di 200 metri battente bandiera liberiana (come quella della storica scena di “Borotalco“) era alla deriva per un’avaria al motore. La motonave San Alfonso era partita dal porto di Salerno, diretta al Pireo, in Grecia. Viste le difficoltà, ha inviato una richiesta alla capitaneria di Messina, che ha spedito un rimorchiatore e altre imbarcazioni. La nave è stata quindi agganciata, non senza fatica.