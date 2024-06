Largo Bordighera: bambinopoli trascurata

CATANIA – Una segnalazione arriva in redazione da parte di alcuni residenti e da un gruppo di genitori dei bambini che frequentano la bambinopoli realizzata al largo Bordighera, nel cuore della III municipalità. “I giochi destinati ai bambini sono carenti e poggiati sulla terra che ad ogni folata di vento si solleva. Non sarebbe meglio ricoprire l’area con un tappeto in gomma o con del prato finto?”.

L’intervento di riqualificazione, così come avvenuto in altre zone della città dove sono state realizzate aree gioco dovrebbe essere celere perché la piazza, specialmente con la chiusura delle scuole, è sempre affollata di bambini, anche molto piccoli. “Da segnalare anche l’impossibilità di sedersi comodamente sulle panchine, un numero esiguo e quelle che ci sono non possono essere utilizzate poiché sono distrutte e in alcune addirittura manca la parte della seduta”.

