Ruba al supermercato e aggredisce i dipendenti

CATANIA – I poliziotti di Catania sono intervenuti in viale Regina Margherita in un noto supermercato, a seguito della segnalazione di un furto ad opera di un giovane alto 1,90 circa, con maglietta blu e pantaloncino grigio, secondo la descrizione dei presenti. Dopo aver commesso il fatto, si è allontanato in direzione della Villa Bellini. Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso dal responsabile del supermercato che il giovane, insieme ad una donna, era stato notato mentre oltrepassava le casse senza alcun acquisto.

Insospettito dal comportamento dei due, il personale presente aveva invitato l’uomo a mostrare il contenuto del suo zaino estraendo due lattine di una bevanda energetica. Subito dopo però l’uomo è andato in escandescenza proferendo diverse ingiurie nei confronti del responsabile del punto vendita. Grazie alle descrizioni fornite, il ladro è stato intercettato davanti all’ingresso del giardino pubblico, lato via Etnea, sempre in compagnia di una donna. A quel punto è stato bloccato e identificato, risultando essere un 26enne, pregiudicato catanese, senza fissa dimora. Dopo che il responsabile del supermercato ha formalizzato la denuncia, il giovane è stato denunciato per tentato furto.