Europee: FdI primo partito, cresce il Pd

00.24 – AFFLUENZA: RECORD NEGATIVO. Alla chiusura dei seggi è del 49,49% l’affluenza alle urne per le Europee quando sono arrivati i dati di 54.238 sezioni su 61.650. Dunque, per la prima volta, per le Europee meno di un italiano su 2 è andato a votare. Ad eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 71,7% e del 1999 con il 69,8%, l’affluenza per le europee ha visto un costante e progressivo vistoso calo. Nel 2014 votò, alla chiusura dei seggi, il 57,22% degli aventi diritto mentre nel 2019, quando si votò solo di domenica, alle urne andò il 54,5%.

00.20 – FRATOIANNI: “SALIS EUROPARLAMENTARE”. “Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare”. Così leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel comitato elettorale di Avs a Roma. “Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte”, ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

00.16 – AFFLUENZA EUROPEE SICILIA. In Sicilia per le elezioni europee, quando sono state scrutinate 5.078 su 5.304, ha votato il 37,33% degli elettori. Alle precedenti elezioni aveva votato il 37,62%.

00.13 – PROIEZIONE LA7: FDI 27,5%, PD 23,2%. Nella prima proiezione Swg per La7 per le Europee Fdi è il primo partito con il 27.5%, seguito dal Pd con il 23.2%. M5s al 10.8%. Nel centrodestra, Fi con il 10% precede la Lega, che raggiunge il 8.6%. Tra gli altri schieramenti, Avs con il 6.9%.

00.07 – PROIEZIONE RAI: FDI 27,7, PD 23,7. Primo partito con il 27,7% è Fdi, segue il Pd con il 23,7%. E’ la prima proiezione per le Europee del Consorzio Opinio per la Rai. La copertura del campione è dell’8%. M5s è all’11,1%, Fi-Noi Moderati 10,5%, Lega 8, Avs 6,6, Sue 4, Azione 3, Pace, Terra Dignità 2,5%, le altre liste sotto il 2%.

23.58 – TERZO INTENTION POLL MEDIASET: FDI 25-29%, PD 21-28%. Nel terzo intention poll Mediaset per le Europee Fdi è il primo partito con il 25-29%, seguito dal Pd con il 21-25%. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10,5 e il 14,5%. Nel centrodestra, Fi con l’8,5-12,5% si posiziona solo di misura davanti alla Lega (6-10%). Per gli altri schieramenti, Avs è tra il 5,5 e il 7,5%, Sue tra il 3 e il 5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5.

23.55 – AFFLUENZA EUROPEE AL 48%. Per le elezioni europee alla chiusura dei seggi alle ore 23 ha votato il 48% circa degli aventi diritto. È quanto emerge dai primi dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo arrivati dopo quasi un’ora dalla chiusura dei seggi e relativi a meno della metà delle 61.650 sezioni. Alle precedenti elezioni europee, nel 2019, l’affluenza finale era stata del 54,5%.

23.52 – SECONDO EXIT POLL PER LA7: FDI 26-30%, PD 21,5-25,5%. Nel secondo exit poll Swg per La7 per le Europee Fdi è il primo partito con una forchetta tra 26-30%, seguito dal Pd con 21.5-25.5%. Il Movimento Cinque Stelle è il terzo partito con 10-14%. Nel centrodestra, Fi con 8.5-10.5% appaiato con la Lega, che ha 8-10%. Per gli altri schieramenti, Avs tra 4.5-6.5%.

23.44 – SECONDO INTENTION POLL MEDIASET: FDI 25,5-29,5%, PD 21,5-25,5%. Nel secondo intention poll Mediaset per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 25,5-29,5%, seguito dal Pd con il 21,5-25,5%. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10,5 e il 14,5%. Nel centrodestra, Fi con l’8-12 si posiziona solo di misura davanti alla Lega (6-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5,5 e il 7,5%, Sue tra il 3 e il 5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5.

23.32 – FDI PRIMO PARTITO, SCHLEIN CRESCE, M%S IN CALO. I primi exit poll sulle europee consegnano una fotografia che, se confermata, vede Giorgia Meloni che aveva collocato l’asticella al 26% – come alle politiche del 2022 – confermare FdI primo partito. Cresce il Pd targato Schlein, che questa volta corre in solitaria senza Calenda e Renzi (più voti e più seggi per lei) guadagnando tra i 2 e i 6 punti rispetto alle ultime politiche. E finisce in sostanziale parità, ma con possibile “remuntada” azzurra, il derby di maggioranza tra Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega). Da valutare l’impatto dell’all in giocato da Salvini su Vannacci (valutato dall’inizio due punti percentuali nel computo finale e forse ancora più pesante nelle urne). Sotto le aspettative, nonostante una capillare campagna elettorale e un deciso schieramento sul fronte pacifista, il Movimento 5 stelle che scende dal 15.43% delle politiche 2022 (17.06 alle europee) ad una percentuale compresa tra il 10 e il 14%. Avs con il jolly Salis supera agilmente la soglia di sbarramento con una forchetta di voti tra il 5 e il 7%, mentre l’altro derby, quello tra Calenda e Renzi (insieme alle politiche avevano ottenuto un rispettabile 7.8%) vede i due a rischio esclusione.

23.23 – SEGGI EUROPEE, PRIMA STIMA: FDI 22, PD 18. Secondo una prima stima di YouTrend per Sky Tg24, Fratelli d’Italia conquista 22 seggi al parlamento europeo, contro i 18 del Pd. Il Movimento 5 Stelle porterebbe a casa 10 seggi, Forza Italia e Lega 7, Avs 6, Sue 5, Svp 1. Nessun seggio, secondo le prime stime, per Azione.

23.16 – INSTANT PER LA7: FDI 27-31%, PD 21,5-25,5%. Nel primo exit poll Swg per La7 per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con una forchetta tra 27.0-31.0%, seguito dal Pd con 21.5-25.5%. Il Movimento Cinque Stelle è il terzo partito con 10.0-14.0. Nel centrodestra, Fi con 7.5-9.5% ha la stessa forchetta della Lega. Per gli altri schieramenti, Avs tra 4.0-6.0.

23.14 – INTENTION POLL MEDIASET: FDI 25,5-29,5%, PD 21-25%. Intention exit poll Mediaset per le Europee: Fdi è il primo partito con il 25,5-29,5%, seguito dal Pd con il 21-25%. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Fi con l’8-12 si posizione solo di misura davanti alla Lega (7-11%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 4,5 e il 6,5%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5.

23.12 – EXIT POLL SKY: FDI 26,5%, PD 23%. Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26,5%, seguito dal Pd con il 23%. Sono i dati instant/Previsione Youtrend – Sky TG24. Terzo partito è il Movimento 5 Stelle con il 12,5%. Nel centrodestra, Fi al 9,5% si posiziona davanti alla Lega che raggiunge il 9%. Per gli altri schieramenti, Avs al 5,5%, Sue 4,5% e Azione al 3,5%.

23.07 – EXIT POLL CALTANISSETTA: TESAURO ALLE SOGLIE DEL 40%. Exit poll Opinio per Rai: Walter Tesauro (centrodestra) 37-41%, Annalisa Petitto (centrosinistra) 30-34%, Roberto Gambino (M5S e Sud chiama Nord) 21-25%, Angelo Failla 3-5%.

23.02 – EXIT POLL RAI: FDI 26-30%, PD 21-25%. Primo exit poll europee, Opinio per Rai: Fdi è il primo partito con il 26-30%, seguito dal Pd con il 21-25%. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Fi con l’8,5-10,5 si posiziona di misura davanti alla Lega (8-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5 e il 7%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5. Pace, Terra e Dignità 1-3%, Libertà 0,0-2,0. Alternativa Popolare 0,0 – 1,0, Altre 0,0 – 2,0.

23.00 – SEGGI CHIUSI. E’ scaduto alle 23 il termine per scegliere i 76 membri italiani del Parlamento europeo ma anche i nuovi sindaci di 3.698 Comuni, 37 dei quali siciliani. Immediato lo scrutinio per le europee, per le amministrative si dovranno attendere le 14 di lunedì pomeriggio.