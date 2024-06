Martina, l’arcivescovo e i quasi 100.000

Quasi centomila. Etna Comics chiude le quattro giornate della dodicesima edizione e sfiora la cifra tonda dei visitatori. Quest’anno il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop ha offerto una sede del tutto ridisegnata, sfruttando per la prima volta anche via Archimede e piazza Giovanni XXIII, ma soprattutto piazzale Rocco Chinnici; una scelta che ha dato più ampio respiro ai viali del centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

In un luogo magico, sospeso tra realtà e fantasia, come ogni anno centinaia di ospiti nazionali e internazionali hanno animato conferenze, panel, masterclass, proiezioni e anteprime. È stato Ross Mullan ad aprire idealmente la giornata conclusiva, incontrando i fan de “Il trono di spade”, che hanno avuto modo di conoscere dal vivo l’attore canadese che interpreta il White Walker nella fortunata serie tv.

Standing ovation in area Movie per l’attore comico siciliano Nino Frassica, accolto tra gli applausi da due ali di folla al grido “Nino, Nino!” in occasione della proiezione in anteprima assoluta del trailer del film “30 anni (di meno)”, presentato assieme al regista Mauro Graiani. La tradizionale asta di beneficenza ha permesso di raccogliere in totale 10.490 euro e di aggiudicare a 970 euro un’opera realizzata in fiera da Zerocalcare, ispirata al manifesto 2024 da lui realizzato che omaggia Luigi Pirandello. I proventi saranno interamente devoluti alla “Locanda del samaritano”, struttura che accoglie le persone senza fissa dimora.



Anche quest’anno non ha mancato l’appuntamento l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha visitato diverse mostre, in particolare quella dedicata al Corriere dei piccoli. Nell’occasione ha espresso il desiderio di realizzare a Catania una biblioteca diocesana, anche a misura di bambino, come quella di cui era responsabile ad Andria.

A chiudere la dodicesima edizione lo storico Cosplay Contest. Lo scettro di migliore è andato a Martina Campo, con il cosplay di Esmeralda, tratto dal film d’animazione della Disney “Il gobbo di Notre Dame”, che potrà volare verso qualunque destinazione al mondo desideri. Sarà lei a rappresentare Etna Comics alla finale per la Cosplay Italian Cup. Già fissate le date della tredicesima edizione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025.