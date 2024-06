Emergenza rifiuti: “Alla pescheria brutti comportamenti”

CATANIA – Non è stata ancoro emesso l’annunciato provvedimento per fare fronte all’emergenza scaturita dalla chiusura dell’impianto per il Trattamento meccanico biologico (Tmb) della discarica di Sicula trasporti a Coda Volpe, dove conferiscono i rifiuti oltre 200 Comuni dell’Isola. Lo conferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in un video postato su Facebook. “Nell’attesa che giunga questa soluzione – aggiunge – dobbiamo essere pronti a fronteggiare l’emergenza, ricordandoci che da ogni crisi nasce un’opportunità. Oggi, per esempio, alla fiera gli operatori hanno risposto abbastanza bene nel conferimento dei rifiuti e questo ci fa sperare nella nascita di un nuovo modello organizzativo per il futuro. Non possiamo dire la stessa cosa, purtroppo, della pescheria, dove gli operatori storici e più grandi hanno rispettato le regole, gli altri invece hanno pensato bene di fare quello che hanno voluto, lasciando ai confini del mercato una serie di indifferenziata, che naturalmente non abbiamo potuto raccogliere e che procurerà cattivi odori. Ma non è colpa mia, ma di chi l’ha lasciata, anche se purtroppo ci vanno di mezzo le persone corrette”.

“Domani – annuncia Trantino – ci saranno i mercati rionale di piazza Del Carmelo e di Librino: ho invitato i presidenti e i consiglieri delle due Municipalità a svolgere un’azione persuasiva sugli operatori, affinché rispettino le regole. Intanto stasera ricordo che si può conferire soltanto l’organico. Già in molti quartieri abbiamo un situazione insostenibile, cerchiamo di non aggravarla. Non è giusto che chi rispetta le regole paghi per quei pochi incivili che non si sono convinti a rispettarle”.