Ballottaggi: ecco i sindaci di Caltanissetta e Gela

Walter Tesauro è il sindaco di Caltanissetta. Il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio con il 52%, contro il 47% di Annalisa Petitto (centrosinistra). I seggi sono stati chiusi alle 15, in calo l’affluenza: nel capoluogo nisseno ha votato il 38,27% degli aventi diritto, con un 17% in meno rispetto al primo turno.

A Gela vince Terenziano Distefano, appoggiato dal centrosinistra e dal M5s: per lui il 61%, mentre Grazia Cosentino (centrodestra) è al 38%. A Pachino sembra averla spuntata per una manciata di voti Giuseppe Gambuzza (Forza Italia, Libertà Sud chiama Nord, Rinascita e Pachino Sì) ai danni di Barbara Fronterrè.

In Italia le sfide principali ai ballottaggi sono quelle di Firenze, Bari e Perugia, Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Alla chiusura dei seggi ha votato il 47,71% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno quando la percentuale era stata del 62,83%.