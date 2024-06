Parcheggiatori abusivi recidivi: 4 denunciati

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato 4 parcheggiatori abusivi catanesi. Tra piazza San Placido e via Dusmet, un equipaggio ha sorpreso due catanesi, un 43enne ed un 22enne, intenti ad aiutare gli automobilisti a fare manovra e, subito dopo, attendere in cambio qualche moneta come compenso, esercitando abusivamente la professione di parcheggiatore

in aree adibite a parcheggio comunale.

I militari li hanno subito bloccati ed identificati scoprendo che entrambi erano già stati beccati a svolgere quell’attività illecita e, a loro carico, era stato emesso il divieto di accesso, per un anno, alle aree adibite a parcheggio di piazza San Placido, e alle aree comprese nella zona circostante e in prossimità delle fermate AMT.

L’inosservanza del provvedimento è valsa ai due una denuncia.

Le pattuglie si sono, poi, spostate in piazza Federico di Svevia dove hanno sorpreso altri due parcheggiatori abusivi, un 43enne del posto, che era stato già denunciato per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore e un 39enne catanese, anch’egli già destinatario di un divieto di accedere a quella piazza ed alle aree circostanti, il cosiddetto Dacur.