“Avete una sigaretta?”. Poi li costringono al prelievo

PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno arrestato un 27enne e due 39enni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata nei confronti di due 18enni, studenti di un liceo milanese. I fatti si sono svolti una sera di fine settembre dello scorso anno, nel centro di Palermo, in una traversa di via Roma. Gli indagati avrebbero avvicinato i due giovani con la scusa di una sigaretta e, una volta accerchiati, li avrebbero scortati a forza presso uno sportello bancomat per effettuare dei prelievi di denaro, riuscendo così a impossessarsi di 450 euro. L’indagine si è avvalsa dell’analisi delle immagini dell’impianto di video sorveglianza dell’istituto bancario dove era collocato lo sportello automatico. I tre sono attualmente detenuti nella casa circondariale Lorusso Pagliarelli.