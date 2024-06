Catania: preso il baby pusher nascosto

CATANIA – Agenti municipali e non, reparto prevenzione crimine, cavalli e cani poliziotto sono stati impegnati nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo in una massiccia azione di controllo che ha portato all’arresto di due uomini per spaccio di droga. In una prima occasione i poliziotti hanno notato un ragazzo intento a spacciare lungo via Capo Passero che, alla vista degli agenti, si è rifugiato all’interno di uno dei condomini, tentando di nascondersi nel vano del motore dell’ascensore nel sottotetto, dove è stato bloccato. Addosso aveva 25 dosi di cocaina, 17 dosi di crack, 52 dosi di marijuana e una radio ricetrasmittente utilizzata per comunicare con le “vedette” appostate sui tetti della zona. E’ stato identificato come un 17enne catanese, arrestato e accompagnato al centro di prima accoglienza per minorenni.

A casa di un 48enne pluripregiudicato è stata poi trovata cocaina in pietra, oltre a materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento. C’erano anche taccuini nei quali venivano indicati, tramite iniziali, i clienti debitori di somme di denaro, con accanto l’indicazione della cifra dovuta. Anche in questo caso è scattato l’arresto. Grazie inoltre al fiuto del cane antidroga Ares nel corso di una perlustrazione delle campagne retrostanti la via Capo Passero sono saltate fuori 160 dosi di marijuana già confezionate e pronte allo spaccio e altre dosi di cocaina, il tutto sequestrato a carico di ignoti. Infine la squadra a cavallo ha controllato alcune stalle e recinti, scovando un equino senza microchip.