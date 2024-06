Li denuncia per violenze, coniugi la investono

COLLEGNO (TORINO) – Hanno cercato di uccidere una donna che li aveva denunciati, investendola con la loro auto. Protagonisti della vicenda marito e moglie, arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Collegno, alle porte di Torino. In viale XXIV Maggio una donna di 51 anni è stata investita da un’auto che si è poi allontanata a gran velocità.

Ha 90 giorni di prognosi. Dalle indagini è emerso che la donna era stata ospite a casa della coppia per un breve periodo in cui c’erano stati numerosi episodi di violenza che hanno portato la vittima a denunciare i coniugi per maltrattamenti e ad andarsene. La 51enne è stata trasportata al Cto di Torino. Marito e moglie invece sono stati accompagnati al carcere torinese. I militari dell’Arma hanno ritrovato la vettura, danneggiata nella parte anteriore, in una via poco distante dall’investimento: proprietari dell’auto un uomo di 53 anni e una donna di 43.

Nel tentativo di eludere le ricerche erano tornati a piedi verso la loro abitazione. A tradirli le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona che hanno ripreso la coppia mentre si avvicinava alla vittima a piedi e, dopo una litigata, marito e moglie sono saliti in auto e hanno travolto la 51enne.