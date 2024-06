Catania, appuntamento l’11 luglio

Raduno l’11 luglio, ritiro dal 15. In attesa dei primi colpi di mercato, prende forma la nuova stagione del Catania.

I rossazzurri, come noto, svolgeranno la preparazione estiva ad Assisi, ma prima di raggiungere l’Umbria si ritroveranno in sede giovedì 11 luglio per sottoporsi alle visite mediche di routine e ai test atletici, da svolgere al Massimino e in palestra.

Dopo tre giorni, i calciatori e lo staff guidato da Toscano si trasferiranno ad Assisi domenica 14 luglio. Da lunedì 15 luglio, via agli allenamenti allo stadio Degli Ulivi- Enzo Boccacci. Il ritiro si concluderà sabato 3 agosto.