PALERMO – Un operaio è morto a Campofelice di Roccella cadendo da un’impalcatura. Il 64enne Giovanni Terrana stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un’edificio in via Imera e avrebbe sbattuto la testa. Per un’ora i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine il polso ha smesso di battere. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta.