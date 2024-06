CATANIA – Cerimonia di consegna del “Premio cronisti 2024” promosso dal Gruppo cronisti siciliani e realizzato in collaborazione con Assostampa e Ordine dei giornalisti di Sicilia. Sono stati premiati i vincitori del concorso e consegnate, a sei giornalisti, le targhe intitolate ai maestri della cronaca siciliana. Inoltre sono stati consegnati riconoscimenti speciali e tre targhe, alla memoria, a colleghi recentemente scomparsi: Natale Bruno, cronista apprezzato di Telecolor scomparso ad agosto dello scorso anno, Angelo Meli e Giusto Lo Bue.

A vincere l’edizione 2024 è la giornalista Alice Martinelli con un servizio sui clan della Camorra, andato in onda su Le iene show. Secondo posto per Giacomo Di Girolamo che su Tp24.it ha raccontato il difficile mestiere del giornalista sempre più destinatario di minacce, querele temerarie e censure. Terza classificata, Lorena Dolci, per un servizio andato in onda su Telecolor e Antenna Sicilia che racconta il caporalato a Paternò, nel Catanese, e la condizione dei braccianti sfruttati nelle campagne da parte delle organizzazioni criminali.