Cade dallo scooter e muore

SIRACUSA – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 3 di questa notte nel Siracusano, sulla strada che collega Portopalo di Capo Passero e Pachino. Secondo le indagini portate avanti dai carabinieri, la vittima, un 48enne residente a Pachino, sarebbe caduta dal proprio scooter mentre percorreva quel tratto di strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che si tratti di un incidente autonomo, ma gli inquirenti stanno lavorando per stabilire se vi siano altri mezzi coinvolti. Sono stati compiuti i rilievi sul luogo dell’incidente mortale per verificare la presenza di tracce di frenate appartenenti ad un mezzo diverso dallo scooter dell’uomo. Intanto la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.