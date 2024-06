CATANIA – Dopo mezzanotte nel corso di un servizio di pattuglia un equipaggio dei carabinieri di Catania ha notato movimenti inusuali di un uomo alla guida di una Mini Cooper che su via Castaldi ha cercato velocemente di fare delle manovre repentine per tentare di allontanarsi il più possibile da quel posto. Una volta imposto l’alt il guidatore, un 41enne catanese, è apparso alquanto nervoso: in effetti è emerso che, oltre ad avere dei precedenti penali, era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e alla prescrizione di non uscire dalla sua casa dalle 21 alle 6. Il 41enne è stato arrestato.