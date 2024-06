Cede il coperchio: bambino precipita in un pozzo e annega

PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – Un bambino di dieci anni è morto a Palazzolo Acreide cadendo in un pozzo artesiano di circa 15 metri, pieno per metà di acqua. E’ successo in contrada Falabia. Stava partecipando a un campo estivo per piccoli disabili con il fratellino portatore di handicap ed era assieme a un’operatrice di una cooperativa Annfpas. Il bambino sarebbe salito sulla lamiera che copriva il pozzo artesiano: il coperchio avrebbe ceduto e lui sarebbe precipitato per 15 metri finendo in acqua. La 54enne si sarebbe calata per recuperarlo, ma non sarebbe riuscita ad afferrarlo. Così lo avrebbe visto annegare. Avendo perso l’equilibrio è finita anche lei nel pozzo, ma i vigili del fuoco sono riusciti a tirarla fuori. La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine a carico di ignoti, ipotizzando il reato di omicidio colposo. I magistrati stanno cercando di capire se il pozzo fosse segnalato.

I bambini disabili erano coinvolti da giorni in escursioni e attività di integrazioni con normodotati e volontari come la coltivazione degli orti e i laboratori di cucina. Oggi era prevista la gita finita in tragedia.