Agrigento, sportello Alzheimer per familiari e caregiver

Fornire una possibilità concreta di supporto, ascolto e sostegno alle persone che convivono con la demenza e/o ai loro familiari o assistenze che si prendono cura di loro. Cercare, inoltre, di proporre interventi di sostegno psicologico, relazionale, di gestione dei disturbi del comportamento e di organizzazione dell’ambiente di vita costruiti con una equipe di professionisti di varia estrazione specialistica e professionale. E’ l’obiettivo per cui nasce ad Agrigento, all’interno della Cittadella della Salute del viale della Vittoria, lo Sportello Alzheimer, un centro d’ascolto e orientamento che cercherà di accogliere le istanze di chi si deve confrontare con la malattia e altre forme di demenza.

Il servizio, offerto dall’Unità Operativa Complessa “Malattie degenerative e involutive” diretta da Liana Gucciardino (nella foto con la sua equipè), sarà attivo dal prossimo martedì 11 giugno e verrà gestito da un’equipe multidisciplinare a disposizione dei familiari dei pazienti per assicurare accoglienza, informazione e sostegno. Nell’ambito delle prestazioni erogate dal Dipartimento di Salute Mentale diretto da Leonardo Giordano, caregiver e familiari riceveranno, in maniera dedicata, orientamento e counseling, supporto per l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, sostegno psicologico, informazioni e formazione.