ACIREALE (CATANIA) – I poliziotti di Acireale durante controlli antidroga hanno trovato nove bustine di marjuana in un borsello lasciato in strada, sotto a un contenitore per la pizza d’asporto. I controlli si sono concentrati, in particolar modo, in via Degli Ulivi dove sono stati ripetuti diversi appostamenti, vista la concentrazione in una piazzetta della zona di diversi giovani con un atteggiamento sospetto al punto da indurre gli agenti a perquisirne alcuni, risultati con precedenti per droga.