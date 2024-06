Assalto al distributore di benzina con l’escavatore

LENTINI (SIRACUSA) – Hanno utilizzato un escavatore per sradicare la cassaforte di un distributore di benzina di piazza del Popolo, nel pieno centro di Lentini. Non è ancora noto l’ammontare del bottino, portato via intorno all’una della scorsa notte. Dopo il furto, la banda ha abbandonato il mezzo, fuggendo in auto.

Adesso i carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori.