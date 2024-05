Uomini violenti con le donne: 3 casi a Ragusa

RAGUSA – Tre episodi di violenza domestica nel Ragusano. A Modica un 56enne è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, non rassegnandosi alla fine della relazione, continuava a seguire e a minacciare la donna, costretta a cambiare le sue abitudini di vita. Ieri l’ha seguita e, oltre a minacciarla, l’ha picchiata. La donna è riuscita a chiamare i carabinieri e l’uomo è stato arrestato in flagrante e condotto in carcere. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi.

Ad Acate, invece, un albanese è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, che avrebbe preso a calci e pugni. La donna è stata trasportata in ospedale, dove i medici l’hanno dichiarata guaribile in 30 giorni. Per lei sono state attivate le procedure di protezione delle donne vittime di violenza.

Infine a Vittoria un uomo è stato arrestato dai carabinieri per violenza contro l’ex compagna e comportamenti vessatori anche in presenza della figlia minorenne. E’ stato posto agli arresti domiciliari. I fatti risalgono al novembre dello scorso anno. L’autorità giudiziaria aveva in un primo momento disposto un divieto di avvicinamento alla vittima con il braccialetto elettronico ma dato che l’uomo viveva in una casa molto vicina a quella della vittima ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari.