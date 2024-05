Catania-Atalanta U23, parte la vendita libera

Via alla vendita libera. Il Catania accelera e rende acquistabili, dalle 10 di oggi, i biglietti per assistere alla sfida con l’Atalanta U23, valevole per il ritorno del primo turno della fase nazionale playoff e in programma sabato 18 maggio alle ore 20.30 al Massimino (su Telecolor dalle 19.30 edizione speciale di Diretta Stadio: quattro ore live con collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

La vendita libera proseguirà fino all’inizio del match. Contemporaneamente nella giornata odierna e fino alle ore 10 di venerdì 17 maggio, inoltre, gli abbonati avranno, come già noto, la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto. I biglietti saranno disponibili online su ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate.

Questi i prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita: curve 14 euro, tribuna B 25, tribuna A 35, tribuna elite 60. Vendita nel settore ospiti non avviata in attesa di indicazioni dell’autorità competente.